Чемпионат мира по хоккею 2018: Латвия — Финляндия (6 мая, 21:15)

Уже одержавшие по одной победе на чемпионате мира по хоккею Латвия и Финляндия начали матч друг против друга. Встреча проходит на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.

Ранее латвийцы в овертайме переиграли норвежцев (3:2), а финны разгромили команду Южной Кореи (8:1), для которой этот матч стал первым в высшем дивизионе мировых первенств.

В последний раз Латвия и Финляндия играли друг с другом целых четыре года назад. Тогда, на чемпионате мира-2014, выиграли прибалты (3:2). Три предшествовавших этому матча — на первенствах мира 2008, 2011 и 2013 годов — завершались победами Финляндии в одну шайбу, по буллитам и в овертайме соответственно.

Получится ли сегодняшний матч столь же боевым, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие