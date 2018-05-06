Уже одержавшие по одной победе на чемпионате мира по хоккею Латвия и Финляндия начали матч друг против друга. Встреча проходит на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.
Ранее латвийцы в овертайме переиграли норвежцев (3:2), а финны разгромили команду Южной Кореи (8:1), для которой этот матч стал первым в высшем дивизионе мировых первенств.
В последний раз Латвия и Финляндия играли друг с другом целых четыре года назад. Тогда, на чемпионате мира-2014, выиграли прибалты (3:2). Три предшествовавших этому матча — на первенствах мира 2008, 2011 и 2013 годов — завершались победами Финляндии в одну шайбу, по буллитам и в овертайме соответственно.
Получится ли сегодняшний матч столь же боевым, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Латвия: Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис, Матис Кивлениекс.
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо.
Защитники
Латвия: Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Кристапс Сотниекс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Нападающие
Латвия: Гунарс Скворцов, Виталий Павлов, Никита Евпалов, Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс.
Финляндия: Себастьян Ахо, Марко Анттила, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.