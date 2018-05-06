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Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Швейцария (6 мая, 21:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Швейцария (6 мая, 21:15) 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) начался матч соперников россиян по группе А чемпионата мира по хоккею — Словакией и Латвией.
В предыдущих матчах нынешнего мирового первенства, которых каждая из команд провела по одному, словаки проиграли сборной Чехии (2:3 в овертайме), а швейцарцы победили австрийцев (3:2 в дополнительное время).
Последний матч друг с другом команды Словакии и Швейцарии провели на чемпионате мира 2012 года. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу словаков.
Какие цифры покажет табло «Роял Арены», вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Словакия: Патрик Рыбар, Марек Чильяк, Денис Годла.
Швейцария: Леонардо Дженони, Жилль Зенн, Рето Берра.
Защитники
Словакия: Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Михал Чайковски, Адам Яношик, Кристиан Ярош, Доминик Граняк.
Швейцария: Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик, Йоэль Дженацци.
Нападающие
Словакия: Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо, Мартин Бакош.
Швейцария: Крис Бальтисбергер, Самуэль Вальзер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай, Свен Андригетто.
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