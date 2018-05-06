Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Швейцария (6 мая, 21:15)

На «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) начался матч соперников россиян по группе А чемпионата мира по хоккею — Словакией и Латвией.

В предыдущих матчах нынешнего мирового первенства, которых каждая из команд провела по одному, словаки проиграли сборной Чехии (2:3 в овертайме), а швейцарцы победили австрийцев (3:2 в дополнительное время).

Последний матч друг с другом команды Словакии и Швейцарии провели на чемпионате мира 2012 года. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу словаков.

Какие цифры покажет табло «Роял Арены», вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Леонардо Дженони, Жилль Зенн, Рето Берра.

Защитники

Нападающие