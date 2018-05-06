Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Дания (7 мая, 21:15), прогноз

Завтра, 7 мая, сборные Канады и Дании проведут свои третьи матчи на чемпионате мира по хоккею 2018 года — на этот раз друг с другом. Игра пройдет на стадионе «Йюске Банк Боксен» в городе Хернинге (Дания) в 21:15 по московскому времени.

Ранее канадцы достаточно неожиданно уступили американцам (4:5 по буллитам) и буднично разгромили команду Южной Кореи (10:0). В свою очередь, датчане начали турнир с победы по буллитам над занявшими второе место на Олимпиаде нынешнего года немцами (3:2), но уступили все тем же американцам (0:4).

Друг против друга Канада и Дания играли в последний раз на мировом первенстве 2014 года. «Кленовые листья» одержали верх со счетом 6:1.

На их победу эксперты ставят и в завтрашнем матче. Окажутся ли они правы, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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