Завтра, 7 мая, сборные Канады и Дании проведут свои третьи матчи на чемпионате мира по хоккею 2018 года — на этот раз друг с другом. Игра пройдет на стадионе «Йюске Банк Боксен» в городе Хернинге (Дания) в 21:15 по московскому времени.
Ранее канадцы достаточно неожиданно уступили американцам (4:5 по буллитам) и буднично разгромили команду Южной Кореи (10:0). В свою очередь, датчане начали турнир с победы по буллитам над занявшими второе место на Олимпиаде нынешнего года немцами (3:2), но уступили все тем же американцам (0:4).
Друг против друга Канада и Дания играли в последний раз на мировом первенстве 2014 года. «Кленовые листья» одержали верх со счетом 6:1.
На их победу эксперты ставят и в завтрашнем матче. Окажутся ли они правы, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Кертис Макэлинни, Дарси Кемпер, Майкл Дипьетро.
Защитники
Канада: Аарон Экблад, Джоэл Эдмундсон, Тома Шабо, Райан Пулок, Колтон Парэйко, Дарнелл Нурс, Райан Мюррей.
Дания: Николас Йенсен, Йеспер Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Стефан Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
Нападающие
Канада: Джордан Эберле, Брэйден Шенн, Джейден Шварц, Бо Хорват, Жан-Габриэль Пажо, Райан О'Райлли, Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Пьер-Люк Дюбуа, Тайсон Джост, Антони Бовилье, Джош Бейли, Мэтью Барзал.
Дания: Матиас Хансен Бау, Оливер Бьеркстранд, Патрик Бьеркстранд, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.