Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Франция (7 мая, 21:15), прогноз

Свои третьи матчи на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют конкуренты России за выход из группы А — Швеция и Франция. 7 мая в 21:15 по московскому времени они встретятся друг с другом на копенгагенской «Роял Арене».

Ранее французы уже были разгромлены российской командой 0:7 и победили сборную Белоруссии со счетом 6:2. Белорусам досталось и от шведов, выигравших 5:0. Кроме того, скандинавы обыграли команду Чехии со счетом 3:2.

Хоккейные эксперты говорят о своей уверенности в том, что завтрашний матч шведов и французов завершится победой первых. Окажутся ли они правы, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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