Свои третьи матчи на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют конкуренты России за выход из группы А — Швеция и Франция. 7 мая в 21:15 по московскому времени они встретятся друг с другом на копенгагенской «Роял Арене».
Ранее французы уже были разгромлены российской командой 0:7 и победили сборную Белоруссии со счетом 6:2. Белорусам досталось и от шведов, выигравших 5:0. Кроме того, скандинавы обыграли команду Чехии со счетом 3:2.
Хоккейные эксперты говорят о своей уверенности в том, что завтрашний матч шведов и французов завершится победой первых. Окажутся ли они правы, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Франция: Себастьян Юленен, Флорьян Арди, Ронан Кеменер.
Защитники
Швеция: Лоуренс Пилут, Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон.
Франция: Кевин Экефей, Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили.
Нападающие
Швеция: Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Юхан Ларссон, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Франция: Саша Трей, Дамьен Флери, Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье.