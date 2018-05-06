Чемпионат мира по хоккею 2018: Латвия — Финляндия. 1:8

Финны со счетом 8:1 разгромили команду Латвии на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

В первом периоде сборная Финляндии забила три безответных гола, во втором два, в третьем вновь три, однако и прибалты «размочили» счет.

Вратари Кристерс Гудлевскис (Латвия) и Вилле Хуссо (Финляндия) провели полные матчи.

Удаления заработали пять игроков сборной Латвии и четыре финна.

В настоящее время команда Финляндии лидирует в группе В, одержав две победы в основное время.