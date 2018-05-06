Финны со счетом 8:1 разгромили команду Латвии на чемпионате мира по хоккею 2018 года.
В первом периоде сборная Финляндии забила три безответных гола, во втором два, в третьем вновь три, однако и прибалты «размочили» счет.
Единственную шайбу латвийцев забросил Рихард Букартс с передачи Увиса Балинскиса. В составе Финляндии отличились Себастьян Ахо (дважды), Вели-Матти Савинайнен (дважды), Антти Суомела, Теуво Терявяйнен (дважды) и Микко Рантанен. Ассистировали им Вели-Матти Савинайнен, Миро Хейсканен, Себастьян Ахо (четырежды), Теуво Терявяйнен (дважды), Микко Рантанен, Микаэль Гранлунд и Маркус Нутиваара.
Вратари Кристерс Гудлевскис (Латвия) и Вилле Хуссо (Финляндия) провели полные матчи.
Удаления заработали пять игроков сборной Латвии и четыре финна.
В настоящее время команда Финляндии лидирует в группе В, одержав две победы в основное время.