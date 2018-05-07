Российские хоккеисты разгромили команду Белоруссии 

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.
Встреча группы A, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) в пользу сборной России, передает РИА Новости. В составе победителей шайбы забросили Павел Дацюк (6-я и 40-я минуты), Максим Шалунов (26), Илья Каблуков (30), Максим Мамин (46) и Кирилл Капризов (48). Голкипер Игорь Шестеркин сыграл на ноль, отразив 18 бросков.
Ранее на турнире сборная России разгромила команды Франции и Австрии с одинаковым счетом 7:0. Российские хоккеисты, набравшие 9 очков, лидируют в группе A. В следующем матче сборная России 10 мая сыграет с командой Чехии.