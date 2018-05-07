Российские хоккеисты разгромили команду Белоруссии

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира в Дании.

Ранее на турнире сборная России разгромила команды Франции и Австрии с одинаковым счетом 7:0. Российские хоккеисты, набравшие 9 очков, лидируют в группе A. В следующем матче сборная России 10 мая сыграет с командой Чехии.