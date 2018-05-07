Итоги третьего дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился третий игровой день. Сборная Канады разгромила Южную Корею, забросив в ворота соперника десять безответных шайб. Очередные крупные победы одержали также Россия и Финляндия. А 20-летний форвард Суоми Себастьян Ахо в двух матчах турнира набрал уже десять баллов за результативность.

Российские хоккеисты стартовали на чемпионате мира с двух разгромных побед со счётом — 7:0. В пятницу жертвой подопечных Ильи Воробьёва пала Франция, а в воскресенье — Австрия.

Вся интрига была окончательно убита уже в середине первого периода, когда россияне забросили в ворота Давида Мадленера три безответные шайбы. Во втором периоде отечественная дружина отличилась ещё трижды.

Российские вратари по-прежнему не пропускают. На старте, как и в предыдущей игре, вышел Василий Кошечкин , но на последний период тренерский штаб выпустил на лёд Игоря Шестёркина , для которого эта игра стала дебютной на ЧМ. Ранее он участвовал в первенствах планеты лишь в роли третьего вратаря.

Разгром дня Самый крупный результат был зафиксирован в матче Южной Кореи и Канады. «Кленовые листья» после поражения в серии буллитов от США в первом матче турнира отправили в ворота дебютантов ЧМ сразу десять безответных шайб.

Баллы за результативность набрали 17 из 20 полевых хоккеистов североамериканцев.

Для корейцев дебют получается пока не слишком удачным. В двух матчах команда пропустила 18 шайб и забросила лишь одну. Азиатская сборная сходу попала на фаворитов — Канаду и Финляндию. Зато в следующем матче с куда более скромной Латвией подопечные Джима Пэка могут порадовать поклонников.

Матч дня Центральной игрой дня, безусловно, стало противостояние Швеции и Чехии. На «Роял-Арене» не осталось ни одного свободного места. Все 12 490 мест оказались заняты. В результате болельщики стали свидетелями победы «Тре Крунур». Главным героем в составе команды стал нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль , забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи.

Именно Ракелль открыл счёт мощным броском из круга вбрасывания уже на пятой минуте игры. А вскоре шведы заработали первое в матче большинство и отличились вновь. На этот раз Маттиас Янмарк поразил ворота 25-летнего дебютанта ЧМ Давида Риттиха.

Но в начале третьего периода их отставание от соперника вновь увеличилось до двух шайб. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад забросил вторую шайбу на турнире. Подопечные Йозефа Яндача бороться не бросили и за четыре минуты до конца вновь реализовали большинство. Тем не менее, перевести встречу в овертайм им так и не удалось. Швеция одерживает вторую победу на ЧМ в двух матчах, а чехи терпят первое поражение на турнире.

Сражение дня Победитель встречи между Германией и Норвегией определился лишь в серии буллитов. Серебряные призёры Олимпийских игр начали матч с пропущенной в большинстве шайбы. Кен-Андре Олимб открыл счёт спустя 1:41 после стартового вбрасывания, когда его брат Матис сидел на скамейке штрафников. А спустя пять минут скандинавы отличились уже в большинстве.

Правда, немцы сдаваться не собирались и ещё до перерыва сравняли счёт. Во втором периоде команды вновь обменялись голами. Норвежцев вывел вперёд Андерс Бастиансен , забросивший вторую шайбу на турнире, а в составе Бундестим дубль оформил Патрик Хагер

В середине третьего периода норвежцы вновь вышли вперёд, но уже спустя 25 секунд пропустили в ответ — 4:4. В результате судьба противостояния решилась лишь в серии буллитов. Хенрик Хёукеланд отразил все три броска по своим воротам, а решающую попытку в составе Норвегии реализовал Матиас Треттенс.

Скандинавы после поражения от Латвии в овертайме сумели набрать два очка в матче с Германией. Немцы же проиграли вторую встречу подряд в серии буллитов.

Вратарь дня Огромную роль в важнейшей победе Швейцарии над Словакией сыграл опытный голкипер Рето Берра. Экс-вратарь ряда клубов НХЛ отразил все 25 бросков по своим владениям, почти половина из которых (12) пришлась на первый период.

В первые 20 минут несколько активнее смотрелись словаки, но открыли счёт швейцарцы. Тристану Шерваю удался точный бросок по воротам Марека Чильяка. А сразу после перерыва швейцарцы, как и норвежцы, отличились в меньшинстве. В дальнейшем Швейцария спокойно обороняла добытое преимущество и в итоге одержала вторую победу на турнире. В первом матче подопечные Патрика Фишера в альпийском дерби в овертайме сломили сопротивление Австрии.

Словаки же потерпели второе поражение подряд. В субботу они также в овертайме уступили чехам.

Бомбардир дня О голах в меньшинстве мы уже писали, но 20-летний форвард сборной Финляндии Себастьян Ахо стал автором совсем необычного достижения. Он отличился в меньшинстве во втором матче турнира подряд. Сперва он подобным образом огорчил корейцев, а теперь — латышей. При этом оба матча Суоми выиграла с одинаковым счётом — 8:1.

Вундеркинд Ахо набрал сразу шесть баллов за результативность, забросив две шайбы и отдав четыре результативные передачи. Неудивительно, что именно Себастьян после двух матчей уверенно лидирует как в гонке снайперов (четыре гола), так и в споре ассистентов турнира (шесть «ассистов»).