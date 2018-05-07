Ещё
Итоги третьего дня ЧМ по хоккею
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итоги третьего дня ЧМ по хоккею 

RT на русском 2 часа назад
На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился третий игровой день. Сборная Канады разгромила Южную Корею, забросив в ворота соперника десять безответных шайб. Очередные крупные победы одержали также Россия и Финляндия. А 20-летний форвард Суоми Себастьян Ахо в двух матчах турнира набрал уже десять баллов за результативность.
Российские хоккеисты стартовали на чемпионате мира с двух разгромных побед со счётом — 7:0. В пятницу жертвой подопечных Ильи Воробьёва пала Франция, а в воскресенье — Австрия.
Вся интрига была окончательно убита уже в середине первого периода, когда россияне забросили в ворота Давида Мадленера три безответные шайбы. Во втором периоде отечественная дружина отличилась ещё трижды.
По два балла за результативность набрали сразу четыре человека: Михаил Григоренко (2+0), Артём Анисимов (1+1), Илья Михеев (1+1) и Кирилл Капризов (1+1). Капризов уже набрал три очка (2+1) и после двух матчей является лучшим бомбардиром сборной.
Российские вратари по-прежнему не пропускают. На старте, как и в предыдущей игре, вышел Василий Кошечкин, но на последний период тренерский штаб выпустил на лёд Игоря Шестёркина, для которого эта игра стала дебютной на ЧМ. Ранее он участвовал в первенствах планеты лишь в роли третьего вратаря.
Разгром дня  Самый крупный результат был зафиксирован в матче Южной Кореи и Канады. «Кленовые листья» после поражения в серии буллитов от США в первом матче турнира отправили в ворота дебютантов ЧМ сразу десять безответных шайб.
Баллы за результативность набрали 17 из 20 полевых хоккеистов североамериканцев.
Для корейцев дебют получается пока не слишком удачным. В двух матчах команда пропустила 18 шайб и забросила лишь одну. Азиатская сборная сходу попала на фаворитов — Канаду и Финляндию. Зато в следующем матче с куда более скромной Латвией подопечные Джима Пэка могут порадовать поклонников.
Матч дня  Центральной игрой дня, безусловно, стало противостояние Швеции и Чехии. На «Роял-Арене» не осталось ни одного свободного места. Все 12 490 мест оказались заняты. В результате болельщики стали свидетелями победы «Тре Крунур». Главным героем в составе команды стал нападающий «Анахайма» Рикард Ракелль, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи.
Именно Ракелль открыл счёт мощным броском из круга вбрасывания уже на пятой минуте игры. А вскоре шведы заработали первое в матче большинство и отличились вновь. На этот раз Маттиас Янмарк поразил ворота 25-летнего дебютанта ЧМ Давида Риттиха.
Однако чехи не сдались и в середине матча сумели распечатать голкипера «Куньлуня» Магнуса Хелльберга. Филип Гронек реализовал двойное большинство.
Но в начале третьего периода их отставание от соперника вновь увеличилось до двух шайб. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад забросил вторую шайбу на турнире. Подопечные Йозефа Яндача бороться не бросили и за четыре минуты до конца вновь реализовали большинство. Тем не менее, перевести встречу в овертайм им так и не удалось. Швеция одерживает вторую победу на ЧМ в двух матчах, а чехи терпят первое поражение на турнире.
Сражение дня  Победитель встречи между Германией и Норвегией определился лишь в серии буллитов. Серебряные призёры Олимпийских игр начали матч с пропущенной в большинстве шайбы. Кен-Андре Олимб открыл счёт спустя 1:41 после стартового вбрасывания, когда его брат Матис сидел на скамейке штрафников. А спустя пять минут скандинавы отличились уже в большинстве.
Правда, немцы сдаваться не собирались и ещё до перерыва сравняли счёт. Во втором периоде команды вновь обменялись голами. Норвежцев вывел вперёд Андерс Бастиансен, забросивший вторую шайбу на турнире, а в составе Бундестим дубль оформил Патрик Хагер.
В середине третьего периода норвежцы вновь вышли вперёд, но уже спустя 25 секунд пропустили в ответ — 4:4. В результате судьба противостояния решилась лишь в серии буллитов. Хенрик Хёукеланд отразил все три броска по своим воротам, а решающую попытку в составе Норвегии реализовал Матиас Треттенс.
Скандинавы после поражения от Латвии в овертайме сумели набрать два очка в матче с Германией. Немцы же проиграли вторую встречу подряд в серии буллитов.
Вратарь дня  Огромную роль в важнейшей победе Швейцарии над Словакией сыграл опытный голкипер Рето Берра. Экс-вратарь ряда клубов НХЛ отразил все 25 бросков по своим владениям, почти половина из которых (12) пришлась на первый период.
В первые 20 минут несколько активнее смотрелись словаки, но открыли счёт швейцарцы. Тристану Шерваю удался точный бросок по воротам Марека Чильяка. А сразу после перерыва швейцарцы, как и норвежцы, отличились в меньшинстве. В дальнейшем Швейцария спокойно обороняла добытое преимущество и в итоге одержала вторую победу на турнире. В первом матче подопечные Патрика Фишера в альпийском дерби в овертайме сломили сопротивление Австрии.
Словаки же потерпели второе поражение подряд. В субботу они также в овертайме уступили чехам.
Бомбардир дня  О голах в меньшинстве мы уже писали, но 20-летний форвард сборной Финляндии Себастьян Ахо стал автором совсем необычного достижения. Он отличился в меньшинстве во втором матче турнира подряд. Сперва он подобным образом огорчил корейцев, а теперь — латышей. При этом оба матча Суоми выиграла с одинаковым счётом — 8:1.
Вундеркинд Ахо набрал сразу шесть баллов за результативность, забросив две шайбы и отдав четыре результативные передачи. Неудивительно, что именно Себастьян после двух матчей уверенно лидирует как в гонке снайперов (четыре гола), так и в споре ассистентов турнира (шесть «ассистов»).
RT на русском: последние новости
Сборная Финляндии забросила восемь шайб в ворота Южной Кореи на ЧМ по хоккею Российские хоккеисты забросили три шайбы в ворота сборной Франции в первом периоде матча ЧМ Эксперт оценил шансы сборной России на чемпионате мира по хоккею
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России44
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера73
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой124
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки3
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой162
Новости партнеров
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение