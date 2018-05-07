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Латвийский фанат выбросил на лёд ботинки в знак протеста
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Латвийский фанат в матче с Финляндией выбросил на лёд ботинки 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Instagram
Сборная Финляндии выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею в Дании. Во встрече группы B скандинавы разгромили команду Латвии со счётом 8:1 (3:0, 2:0, 3:1). По ходу второго периода матча произошёл любопытный эпизод:
После гола нападающего Вели-Мати Савинайнена, сделавшего счёт 5:0 в пользу финнов, один из болельщиков латвийской команды в знак протеста выбросил на лёд свои ботинки. Диктор по стадиону попросил зрителей не бросать на площадку посторонние предметы, а фаната попросили покинуть трибуны.
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