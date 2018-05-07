Латвийский фанат выбросил на лёд ботинки в знак протеста

Латвийский фанат в матче с Финляндией выбросил на лёд ботинки

После гола нападающего Вели-Мати Савинайнена, сделавшего счёт 5:0 в пользу финнов, один из болельщиков латвийской команды в знак протеста выбросил на лёд свои ботинки. Диктор по стадиону попросил зрителей не бросать на площадку посторонние предметы, а фаната попросили покинуть трибуны.