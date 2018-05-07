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Гусев проведет первую тренировку в составе сборной РФ
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Хоккеист Гусев в понедельник проведет первую тренировку в составе сборной России на ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев, еще не заявленный в данный момент на чемпионат мира, примет участие в тренировке с неиграющим составом команды. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
Гусев был включен в состав команды из 26 игроков на чемпионат мира, но прилетел в Копенгаген только 5 мая, так как восстанавливался после болезни. Игрок пока еще не включен в заявку сборной на чемпионат. Нападающий будет заниматься с хоккеистами, которые не сыграют в понедельник против команды Белоруссии.
В составе сборной России Гусев перед мировым первенством принял участие только в Чешских хоккейных играх.
Россияне сыграют против белорусов в понедельник, начало — в 17:30 мск.
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