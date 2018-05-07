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Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии
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Сборная России победила команду Белоруссии в матче чемпионата мира по хоккею 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Встреча прошла в Копенгагене.
Шайбы забросили Павел Дацюк (6-я и 40-я минуты), Максим Шалунов (26), Илья Каблуков (30), Максим Мамин (46) и Кирилл Капризов (48).
Сборная России остается единственной командой на турнире, которая не пропустила ни одной шайбы. Ранее россияне победили французов (7:0) и австрийцев (7:0). Сборная России занимает первое место в группе А с девятью очками. Белорусы проиграли все три матча на турнире (0).
Российская команда встречалась с белорусами в 14-й раз, выиграв 11 матчей. Самую крупную победу над белорусами сборная России одержала во встрече группового этапа чемпионата мира 2015 года (7:0).
В следующем матче 10 мая сборная России сыграет с командой Чехии, белорусы 9 мая встретятся со швейцарцами.
На чемпионате мира в Дании 16 команд разделены на две группы. В четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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