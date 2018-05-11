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Дания одержала победу над командой Норвегии
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Сборная Дании одержала победу над командой Норвегии на ЧМ по хоккею 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Дании обыграла команду Норвегии в матче группового этапа на домашнем чемпионате мира по хоккею.
Встреча группы B, прошедшая в Хернинге, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Дубль оформил Никлас Йенсен (на 20-й и 27-й минутах), также отличился Фредерик Сторм (34). Голкипер сборной Дании Фредерик Андерсен отразил 21 бросок.
Датчане, набрав 8 очков, занимают четвертое место в группе, хозяева турнира в следующем матче 12 мая сыграют с южнокорейцами. Сборная Норвегии (3 очка, седьмое место) днем позднее встретится с командой США.
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