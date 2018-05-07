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Лучшие голы третьего дня ЧМ-2018: шайбы Григоренко, Бастиансена и Мюллера
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Лучшие голы третьего дня ЧМ-2018: шайбы Григоренко, Бастиансена и Мюллера 

Чемпионат.com 2 часа назад
Официальный канал ЧМ-2018 в YouTube опубликовал подборку лучших шайб третьего игрового дня чемпионата мира — 2018 в Дании.
На третьем месте оказалась шайба защитника сборной Швейцарии Мирко Мюллера, которая стала победной для его команды во встрече со словаками (2:0). Также был отмечен гол норвежского форварда Андерса Бастиансена в игре с Германией (5:4 Б). На первом месте оказалась шайба российского нападающего Михаила Григоренко в матче с Австрией (7:0).
Видео можно посмотреть на официальном канале ИИХФ в YouTube.
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