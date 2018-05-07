Форвард Лугин вернулся в «Локомотив» — клуб выменял его у ХК «Сочи»

Нападающий ХК «Сочи» Дмитрий Лугин обменян в «Локомотив». Взамен сочинцы получили права на словацкого вратаря Адама Гуску . Об этом сообщает официальный сайт клуба из Сочи.

Лугин перешел в ХК «Сочи» из «Локомотива» в ходе сезона 2017/18. В 17 матчах регулярного чемпионата игрок забросил 2 шайбы и сделал 6 передач. На его счету 3 (2+1) очка в 5 матчах плей-офф.

28-летний нападающий выступал за «Амур», «Адмирал», «Локомотив» и ХК «Сочи». Всего на уровне КХЛ он провел 401 матч, забросил 68 шайб и сделал 71 передачу при показателе полезности «-51».