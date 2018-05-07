Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Белоруссия (7 мая, 17:15)

Стартовал третий матч сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Новым соперником россиян станут белорусы.

Ранее на мировом первенстве российская команда со счетом 7:0 громила Францию и Австрию. В свою очередь, Белоруссия дважды уступила с разгромным счетом: 0:5 — Швеции, 2:6 — Франции.

Последний матч россиян и белорусов на чемпионатах мира состоялся в 2015 году. Тогда игроки команды РФ выиграли со счетом 7:0. Между тем в январе нынешнего года команды сыграли в товарищеском матче. Сильнее вновь оказались россияне (3:0).

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Вратари

Защитники

Нападающие