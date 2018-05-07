Стартовал третий матч сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Новым соперником россиян станут белорусы.
Ранее на мировом первенстве российская команда со счетом 7:0 громила Францию и Австрию. В свою очередь, Белоруссия дважды уступила с разгромным счетом: 0:5 — Швеции, 2:6 — Франции.
Последний матч россиян и белорусов на чемпионатах мира состоялся в 2015 году. Тогда игроки команды РФ выиграли со счетом 7:0. Между тем в январе нынешнего года команды сыграли в товарищеском матче. Сильнее вновь оказались россияне (3:0).
Проследить за ходом начавшейся встречи в режиме реального времени вы можете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Илья Сорокин, Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин.
Белоруссия: Михаил Карнаухов, Виталий Трус, Иван Кульбаков.
Защитники
Россия: Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Алексей Береглазов, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Белоруссия: Евгений Лисовец, Павел Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Нападающие
Россия: Никита Гусев, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Алексей Бывальцев, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Белоруссия: Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Артур Гаврус, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.