Стартовал матч новоиспеченного фаворита чемпионата мира по хоккею 2018 года сборной США и разочаровывающей фанатов команды Германии, завоевавшей серебро последней Олимпиады.
Ранее американцы неожиданно переиграли канадцев по буллитам (5:4) и разгромили хозяев мирового первенства датчан. Немцы же потерпели два поражения по буллитам — от тех же датчан (2:3) и от норвежцев (4:5).
Друг с другом США и Германия играли и на предыдущем чемпионате мира — на групповом этапе победили немцы (1:2).
Кто победит сегодня, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Чарли Линдгрен, Кейт Кинкейд.
Германия: Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле, Матиас Нидербергер.
Защитники
США: Коннор Мерфи, Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Алек Мартинес, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Германия: Оливер Мебус, Деннис Зайденберг, Янник Зайденберг, Бьерн Крупп, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Нападающие
США: Патрик Кейн, Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Германия: Даниэль Пьетта, Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Мюллер, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз.