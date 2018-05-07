Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Германия (7 мая, 17:15)

Стартовал матч новоиспеченного фаворита чемпионата мира по хоккею 2018 года сборной США и разочаровывающей фанатов команды Германии, завоевавшей серебро последней Олимпиады.

Ранее американцы неожиданно переиграли канадцев по буллитам (5:4) и разгромили хозяев мирового первенства датчан. Немцы же потерпели два поражения по буллитам — от тех же датчан (2:3) и от норвежцев (4:5).

Друг с другом США и Германия играли и на предыдущем чемпионате мира — на групповом этапе победили немцы (1:2).

Кто победит сегодня, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие