Завтра, 8 мая, сборные Австрии или Словакии одержат свою первую победу на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Их встреча друг с другом состоится на копенгагенской «Роял Арене» в 17:15 по московскому времени.
Австрийцы ранее уступили в овертайме команде Швейцарии со счетом 2:3, а также были биты Россией 0:7. Словакию в дополнительное время переиграли чехи (2:3), а в основное — швейцарцы (0:2).
Друг с другом в последний раз сборные Австрии и Словакии играли на мировом первенстве, состоявшемся пять лет назад. Тогда по буллитам победили австрийцы (2:1).
Между тем на этот раз пусть и не безоговорочным, но все же фаворитом матча считается команда Словакии. Сбудутся ли прогнозы экспертов, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Австрия: Давид Киккерт, Давид Мадленер, Бернхард Штаркбаум.
Словакия: Денис Годла, Патрик Рыбар, Марек Чильяк.
Защитники
Австрия: Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Штефан Ульмер, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер, Мартин Шумниг.
Словакия: Доминик Граняк, Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Михал Чайковски, Адам Яношик, Кристиан Ярош.
Нападающие
Австрия: Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Лукас Кайнц, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Александер Циян, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.
Словакия: Мартин Бакош, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо.