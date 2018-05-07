Чемпионат мира по хоккею 2018: Австрия — Словакия (8 мая, 17:15), прогноз

Завтра, 8 мая, сборные Австрии или Словакии одержат свою первую победу на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Их встреча друг с другом состоится на копенгагенской «Роял Арене» в 17:15 по московскому времени.

Австрийцы ранее уступили в овертайме команде Швейцарии со счетом 2:3, а также были биты Россией 0:7. Словакию в дополнительное время переиграли чехи (2:3), а в основное — швейцарцы (0:2).

Друг с другом в последний раз сборные Австрии и Словакии играли на мировом первенстве, состоявшемся пять лет назад. Тогда по буллитам победили австрийцы (2:1).

Между тем на этот раз пусть и не безоговорочным, но все же фаворитом матча считается команда Словакии. Сбудутся ли прогнозы экспертов, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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