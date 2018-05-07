Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Белоруссия. 6:0

Сборная России по хоккею одержала третью подряд победу на чемпионате мира 2018 года — на этот раз над командой Белоруссии со счетом 6:0. Встреча прошла на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.

Первый период матча завершился с минимальным счетом в пользу россиян — 1:0. Во втором команда России забросила трижды, а в третьем еще два раза.

Ворота сборной России весь матч защищал Игорь Шестеркин , сменивший в створе Василия Кошечкина , отыгравшего два первых матча. Белорус Виталий Трус также отстоял игру полностью.

Россияне заслужили удаления лишь однажды, в то время как белорусы вдвое больше.

Отсудили игру финн Микко Каукокари и швед Микаэль Шеквист.