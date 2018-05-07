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Россия — Белоруссия. 6:0
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Белоруссия. 6:0 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по хоккею одержала третью подряд победу на чемпионате мира 2018 года — на этот раз над командой Белоруссии со счетом 6:0. Встреча прошла на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.
Первый период матча завершился с минимальным счетом в пользу россиян — 1:0. Во втором команда России забросила трижды, а в третьем еще два раза.
Российские шайбы забросили Павел Дацюк (дважды), Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.
Ассистировали им Евгений Дадонов (дважды), Александр Барабанов (дважды), Илья Каблуков, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Максим Шалунов, Никита Зайцев и Павел Дацюк.
Ворота сборной России весь матч защищал Игорь Шестеркин, сменивший в створе Василия Кошечкина, отыгравшего два первых матча. Белорус Виталий Трус также отстоял игру полностью.
Россияне заслужили удаления лишь однажды, в то время как белорусы вдвое больше.
Отсудили игру финн Микко Каукокари и швед Микаэль Шеквист.
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