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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Германия. 3:0
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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Германия. 3:0 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Возможно, главный конкурент России в борьбе за золото чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная США одержала третью подряд победу на турнире. Со счетом 3:0 была повержена команда Германии. Серебряные призеры Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане проиграли третий матч подряд.
В первом периоде команды голов не забили. Во втором американцы отличились дважды, а в третьем однажды.
Голы в составе американской команды забили Патрик Кейн, Дерек Райан и Алекс Дебринкэт. Передачи им отдали Джонни Годро, Кэм Аткинсон, Патрик Кейн (дважды) и Куинн Хьюз.
Вратари обеих команд — Кейт Кинкейд (США) и Никлас Тройтле (Германия) провели встречу полностью.
Американцы заслужили четыре удаления, а немцы сразу шесть.
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