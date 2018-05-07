Возможно, главный конкурент России в борьбе за золото чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная США одержала третью подряд победу на турнире. Со счетом 3:0 была повержена команда Германии. Серебряные призеры Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане проиграли третий матч подряд.
В первом периоде команды голов не забили. Во втором американцы отличились дважды, а в третьем однажды.
Голы в составе американской команды забили Патрик Кейн, Дерек Райан и Алекс Дебринкэт. Передачи им отдали Джонни Годро, Кэм Аткинсон, Патрик Кейн (дважды) и Куинн Хьюз.
Вратари обеих команд — Кейт Кинкейд (США) и Никлас Тройтле (Германия) провели встречу полностью.
Американцы заслужили четыре удаления, а немцы сразу шесть.