Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Германия. 3:0

Возможно, главный конкурент России в борьбе за золото чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная США одержала третью подряд победу на турнире. Со счетом 3:0 была повержена команда Германии. Серебряные призеры Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане проиграли третий матч подряд.

В первом периоде команды голов не забили. Во втором американцы отличились дважды, а в третьем однажды.

Вратари обеих команд — Кейт Кинкейд (США) и Никлас Тройтле (Германия) провели встречу полностью.

Американцы заслужили четыре удаления, а немцы сразу шесть.