Чемпионат мира по хоккею 2018: Южная Корея — Латвия (8 мая, 17:15), прогноз

8 мая в 17:15 по московскому времени на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют команды Южной Кореи и Латвии. Игра пройдет на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.

5 и 6 мая корейцы, для которых мировое первенство нынешнего года является дебютом в топ-дивизионе, разгромно уступили финнам (1:8) и канадцам (0:10). В свою очередь, прибалты в первом матче на турнире в дополнительное время одержали победу над командой Норвегии (3:2), а во втором были повержены сборной Финляндии с тем же счетом, что и их завтрашние соперники.

Ранее Южная Корея и Латвия никогда не играли друг против друга. Тем не менее при выборе фаворита эксперты единогласно склоняются на сторону латышей. Усомниться или убедиться в их правоте вы сможете, заглянув на « Чемпионат ».

Составы команд

Вратари

Южная Корея: Мэтт Далтон , Ен Сын Ли, Сун Че Пак.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.