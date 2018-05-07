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Дацюк: Понимаем, что обыграли далеко не самых сильных соперников
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Дацюк: Понимаем, что обыграли далеко не самых сильных соперников 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк прокомментировал третью подряд разгромную победу команды на ЧМ-2018, а также отметил, что самые сложные матчи у российских хоккеистов еще впереди.
«На самом деле белорусы хорошо начали. Здорово, что мы забили шесть голов и сделали меньше ошибок, чем в предыдущих матчах. Самые интересные игры еще впереди. Наша главная задача — минимизировать ошибки. Понимаем, что это далеко не самые сильные соперники. Но результат остается», — сказал Дацюк, передает «Р-Спорт».
«Игра с чехами будет первым тестом для нас. Будет интересно, к чему мы подошли к матчу», — добавил капитан российской сборной.
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