Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Франция (7 мая, 21:15)

На чемпионате мира по хоккею 2018 года стартовал матч главного конкурента россиян за первое место в группе А сборной Швеции с командой Франции.

Ранее скандинавы со счетом 5:0 разгромили белорусов, а также в тяжелой борьбе переиграли сборную Чехии (3:2). В своем первом матче на турнире Франция была разгромлена Россией 0:7, а во втором сама разгромила команду Белоруссии 6:2.

Друг с другом в последний раз шведы и французы играли три года назад — на первенстве мира 2015 года 4:2 победила Швеция. Одержит ли она победу и сегодня, как то прогнозируют эксперты, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие