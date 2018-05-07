На чемпионате мира по хоккею 2018 года стартовал матч главного конкурента россиян за первое место в группе А сборной Швеции с командой Франции.
Ранее скандинавы со счетом 5:0 разгромили белорусов, а также в тяжелой борьбе переиграли сборную Чехии (3:2). В своем первом матче на турнире Франция была разгромлена Россией 0:7, а во втором сама разгромила команду Белоруссии 6:2.
Друг с другом в последний раз шведы и французы играли три года назад — на первенстве мира 2015 года 4:2 победила Швеция. Одержит ли она победу и сегодня, как то прогнозируют эксперты, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Андерс Нильссон, Филип Густавссон, Магнус Хелльберг.
Франция: Флорьян Арди, Себастьян Юленен, Ронан Кеменер.
Защитники
Швеция: Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Оливер Экман-Ларссон.
Франция: Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей, Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири.
Нападающие
Швеция: Юхан Ларссон, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Франция: Жорданн Перре, Саша Трей, Дамьен Флери, Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье.