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Воробьева настораживают крупные победы сборной
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Воробьева настораживают крупные победы сборной России на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев выразил сомнения по поводу крупных побед россиян на старте ЧМ по хоккею, сообщает ТАСС.
"Давайте немного успокоимся со всеми этими красивыми счетами. Мы строили команду и каждый матч говорили, что нужно сделать лучше ребятам, что нужно готовиться к серьезным соперникам.
Меня настораживает все это, сейчас будут шведы, чехи, швейцарцы — серьезные команды", — сказал Воробьев.
По мнению главного тренера сборной России, команде в начале матча с белорусами не хватало свежести, а брак в передачах, возможно, был от усталости.
Ранее сообщалось, Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче против Чехии.
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