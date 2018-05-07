Во вторник, 8 мая, сборные Чехии и Швейцарии отыграют матч друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра пройдет на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 21:15 по московскому времени.
В двух первых матчах на мировом первенстве швейцарцы одержали две победы — над Австрией в овертайме (3:2) и над Словакией в основное время (2:0). Между тем чехи выиграли лишь одну встречу из двух — у тех же словаков в дополнительное время (3:2). Проиграла команда Чехии соперниками из Швеции (2:3).
В двух последних встречах Чехии со Швейцарией победы неизменно одерживали первые — 3:2 на Кубке Карьяла в ноябре 2017-го и 4:1 на групповом этапе Олимпиады-2018.
Несмотря на это, в победе чехов в завтрашнем матче эксперты не уверены на 100%, по их мнению, шансы соперников скорее равны.
Проследить за ходом матча вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Защитники
Чехия: Филип Гронек, Радко Гудас, Михал Йордан, Михал Моравчик, Давид Мусил, Филип Пирохта, Мартин Планек, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак.
Швейцария: Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Нападающие
Чехия: Робин Ганзл, Томаш Гика, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Самуэль Вальзер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.