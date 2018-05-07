Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Швейцария (8 мая, 21:15), прогноз

Во вторник, 8 мая, сборные Чехии и Швейцарии отыграют матч друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра пройдет на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 21:15 по московскому времени.

В двух первых матчах на мировом первенстве швейцарцы одержали две победы — над Австрией в овертайме (3:2) и над Словакией в основное время (2:0). Между тем чехи выиграли лишь одну встречу из двух — у тех же словаков в дополнительное время (3:2). Проиграла команда Чехии соперниками из Швеции (2:3).

В двух последних встречах Чехии со Швейцарией победы неизменно одерживали первые — 3:2 на Кубке Карьяла в ноябре 2017-го и 4:1 на групповом этапе Олимпиады-2018.

Несмотря на это, в победе чехов в завтрашнем матче эксперты не уверены на 100%, по их мнению, шансы соперников скорее равны.

Проследить за ходом матча вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие