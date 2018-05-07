Главный соперник сборной России за первое место в группе А чемпионата мира по хоккею команда Швеции победила Францию со счетом 4:0. Матч прошел на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).
Швеция, так же как и Россия, одержала уже третью победу. Ранее скандинавы переиграли Белоруссию (5:0) и Чехию (3:2). Франция же потерпела второе поражение (первым был разгром от России 0:7) при одной победе — над Белоруссией (6:2).
В первом периоде сегодняшней игры шведы забили дважды, а во втором и третьем по разу. Отличились Рикард Ракелль, Микаэль Баклунд, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон. Голевые передачи на свой счет записали Адам Ларссон (дважды), Маттиас Янмарк, Элиас Петтерссон, Хампус Линдхольм, Адриан Кемпе, Джон Клингберг и Оливер Экман-Ларссон.
Вратари обеих сборных — Андерс Нильссон (Швеция) и Ронан Кеменер (Франция) — отстояли полные матчи.
Шведы были удалены с площадки четыре раза, а французы сразу девять.
К данному моменту Россия и Швеция набрали равное количество очков — по девять. Третью и четвертую позиции в группе, дающие право из нее выйти, занимают сыгравшая дважды Швейцария и Франция, проведшая уже три игры.