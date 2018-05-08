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Нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер согласился сыграть на ЧМ-2018
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Нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер согласился сыграть на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 36 минут назад
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер согласился сыграть за сборную Швейцарии на чемпионате мира 2018 года, информирует srf.ch.
В минувшем сезоне 21-летний форвард забросил 21 шайбу и сделал 16 результативных передач в 81 матче регулярного сезона при показателе полезности «+2». В 10 матчах Кубка Стэнли на его счету 5 (2+3) очков.
Майер дебютирует за национальную сборную на мировых первенствах. Ранее хоккеист выступал за швейцарскую команду только на юниорском и молодёжном чемпионатах мира.
Майер стал третьим игроком «акул», согласившимся сыграть на чемпионате мира. Ранее участие в турнире подтвердили датчане Миккель Бёдкер и Янник Хансен.
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