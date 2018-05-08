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Россияне отправили в отставку тренера сборной Белоруссии
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Россияне отправили в отставку тренера сборной Белоруссии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Канадца Дэйва Льюиса отправили в отставку с поста главного тренера сборной Белоруссии по хоккею после проигрыша российской команде на чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея страны.
В сообщении отмечается, что на такие меры пришлось пойти «после неудачного старта» на ЧМ, «а также с учётом ситуации, в которой оказалась сборная». В федерации подчеркнули, что решение об отставке было принято совместно с Льюисом. Он счел, что «изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры».
До конца ЧМ обязанности главного тренера сборной будет исполнять Сергей Пушков.
Белоруссия проиграла в трех начальных матчах ЧМ. Национальная команда уступила сборной Швеции (0:5) и Франции (2:6). Россияне обыграли сборную Белоруссии 7 мая в матче группового этапа со счетом 6:0.
В первых двух матчах российская команда нанесла поражения Франции и Австрии, обе встречи завершились со счетом 7:0. Десятого мая сборная РФ встретится с командой Чехии.
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