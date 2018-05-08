Третьяк: «Не стоит убирать Капризова из первого звена» 

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил мнение о том, что тренерскому штабу национальной окманды не стоит убирать Кирилла Капризова из первого звена и ставить на его место Никиту Гусева.
"Гусев тренируется, настроение у него хорошее, рвется в бой. Когда его заявлять, это тренерам решать. Все-таки он две недели не тренировался. Самое главное, что он здоров. Ему все-таки нужно набраться сил.
Думаю, Капризова нельзя убирать из первого звена. Оно у нас очень хорошее. Главное, что Гусев нужен команде. Он ничего не испортит, а только прибавит", — сказал Третьяк.
В трех стартовых матчах чемпионата мира Россия переиграла команды Франции, Австрии и Белоруссии, забросив 20 шайб, не пропустив ни одной. Гусев из-за болезни прибыл в расположение национальной команды только 6 мая.
Следующий матч команда Ильи Воробьева проведет 10 мая с Чехией.