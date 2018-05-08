Третьяк: «Не стоит убирать Капризова из первого звена»

"Гусев тренируется, настроение у него хорошее, рвется в бой. Когда его заявлять, это тренерам решать. Все-таки он две недели не тренировался. Самое главное, что он здоров. Ему все-таки нужно набраться сил.

Думаю, Капризова нельзя убирать из первого звена. Оно у нас очень хорошее. Главное, что Гусев нужен команде. Он ничего не испортит, а только прибавит", — сказал Третьяк.

В трех стартовых матчах чемпионата мира Россия переиграла команды Франции, Австрии и Белоруссии, забросив 20 шайб, не пропустив ни одной. Гусев из-за болезни прибыл в расположение национальной команды только 6 мая.