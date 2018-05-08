Владелец «Вашингтона»: Овечкин застолбил за собой место в истории

В ночь на вторник «Вашингтон» в гостях обыграл «Питтсбург» (2:1) в овертайме шестого матча четвертьфинала Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-2. Овечкин отдал результативную передачу российскому форварду Евгению Кузнецову , забросившему победную шайбу. В шести матчах серии с «Питтсбургом» Овечкин набрал семь очков (три гола и четыре передачи). Всего в текущем розыгрыше плей-офф в активе 32-летнего россиянина 15 очков (8+7) в 12 матчах.

"Я думаю, Овечкин не особо беспокоится о том, что говорят разные люди, — заявил Леонсис. — Он уже застолбил за собой место в истории. А сегодня он «заявил», что ему нет дела до индивидуальных наград. Он хочет, чтобы побеждала команда".

"Я думаю, вы видели это. Видели, с какой страстью он играл. Видели, что он отдал результативный пас в овертайме. Это все говорит о том, что он полностью сформировался как игрок", — добавил Леонсис.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с сезона-2005/06. За это время он провел за клуб 1112 матчей в регулярных чемпионатах и в плей-офф, в которых набрал 1227 очков (661 шайб + 566 передач). Он семь раз становился обладателем приза «Морис Ришар Трофи», вручаемого лучшему снайперу лиги, трижды получал «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Овечкин впервые в карьере вышел в финал конференции Кубка Стэнли после того, как «Вашингтон» обыграл «Питтсбург».