На копенгагенской «Роял Арене» стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между командами Австрии и Словакии.
На старте турнира обе сборные потерпели по два поражения: австрийцы — от швейцарцев в овертайме (2:3) и от России (0:7), словаки — от чехов в дополнительное время (2:3) и от тех же швейцарцев в основное (0:2).
Таким образом, команды заработали лишь по одному очку и занимают шестое и седьмое места в группе А, не дающие права выйти из нее в следующую стадию.
В последний раз австрийцы и словаки встречались на мировом первенстве 2013 года — 1:2 по буллитам победили первые.
Кто выиграет сегодняшний матч, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Австрия: Бернхард Штаркбаум, Давид Мадленер, Давид Киккерт.
Словакия: Марек Чильяк, Патрик Рыбар, Денис Годла.
Защитники
Австрия: Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Штефан Ульмер, Мартин Шумниг, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Марио Альтман, Маркус Шлахер.
Словакия: Марек Дялога, Доминик Граняк, Марио Грман, Андрей Секера, Кристиан Ярош, Мартин Фегервары, Михал Чайковски, Адам Яношик.
Нападающие
Австрия: Доминик Цвергер, Мануэль Ганаль, Лукас Кайнц, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Даниэль Вогер, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Александер Циян, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.
Словакия: Томаш Марцинко, Мартин Бакош, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Юрчо, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел.