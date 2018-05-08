Чемпионат мира по хоккею 2018: Австрия — Словакия (8 мая, 17:15)

На копенгагенской «Роял Арене» стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между командами Австрии и Словакии.

На старте турнира обе сборные потерпели по два поражения: австрийцы — от швейцарцев в овертайме (2:3) и от России (0:7), словаки — от чехов в дополнительное время (2:3) и от тех же швейцарцев в основное (0:2).

Таким образом, команды заработали лишь по одному очку и занимают шестое и седьмое места в группе А, не дающие права выйти из нее в следующую стадию.

В последний раз австрийцы и словаки встречались на мировом первенстве 2013 года — 1:2 по буллитам победили первые.

Кто выиграет сегодняшний матч, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие