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ЧМ-2018: Финляндия — Дания (9 мая, 21:15), прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Дания (9 мая, 21:15), прогноз 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Reuters
9 мая на чемпионате мира 2018 года сыграют хоккейные команды Финляндии и Дании. Матч состоится на арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) в 21:15 по московскому времени.
Пока финны отыграли два матча на нынешнем мировом первенстве, учинив разгромы корейцам и латвийцам с одинаковым счетом 8:1. В свою очередь, датчане играли уже трижды: два раза были биты с крупным счетом североамериканцами (1:7 — канадцами, 0:4 — американцами), а сами победили немцев (3:2 по буллитам).
Два года назад, на чемпионате мира-2016, Финляндия и Дания встречались в последний раз. Тогда в четвертьфинале турнира победу одержали финны (5:1).
Разгром датчан эксперты прогнозируют и в завтрашнем матче, а за его исполнением или неисполнением вы сможете проследить на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо.
Дания: Фредерик Андерсен, Себастьян Дам, Симон Нильсен, Джордж Серенсен.
Защитники
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Дания: Николас Йенсен, Йеспер Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Стефан Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
Нападающие
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.
Дания: Матиас Хансен Бау, Патрик Бьеркстранд, Оливер Бьеркстранд, Никлас Йенсен, Йеспер Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.
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