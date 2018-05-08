Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Дания (9 мая, 21:15), прогноз

9 мая на чемпионате мира 2018 года сыграют хоккейные команды Финляндии и Дании. Матч состоится на арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) в 21:15 по московскому времени.

Пока финны отыграли два матча на нынешнем мировом первенстве, учинив разгромы корейцам и латвийцам с одинаковым счетом 8:1. В свою очередь, датчане играли уже трижды: два раза были биты с крупным счетом североамериканцами (1:7 — канадцами, 0:4 — американцами), а сами победили немцев (3:2 по буллитам).

Два года назад, на чемпионате мира-2016, Финляндия и Дания встречались в последний раз. Тогда в четвертьфинале турнира победу одержали финны (5:1).

Разгром датчан эксперты прогнозируют и в завтрашнем матче, а за его исполнением или неисполнением вы сможете проследить на « Чемпионате ».

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