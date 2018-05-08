Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Австрия (9 мая, 21:15), прогноз

Швеция и Австрия сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года уже завтра, 9 мая, в 21:15 по московскому времени. Игра пройдет на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания) в рамках группы А, за выход из которой шведы и австрийцы соперничают со сборной России.

Сегодня в случае победы скандинавы даже сумеют обойти россиян в турнирной таблице, так как обе команды после трех побед имеют равное количество баллов — по девять.

Ранее шведы переиграли белорусов 5:0, чехов 3:2 и французов 4:0. Между тем Австрия сегодня в третий раз проиграла — Словакии со счетом 2:4. Перед этим она уступила швейцарцам в овертайме (2:3) и России в основное время (0:7).

Едва ли найдется хоккейный эксперт, который усомнится в завтрашней победе шведов, а что будет на самом деле, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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