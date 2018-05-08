Швеция и Австрия сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года уже завтра, 9 мая, в 21:15 по московскому времени. Игра пройдет на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания) в рамках группы А, за выход из которой шведы и австрийцы соперничают со сборной России.
Сегодня в случае победы скандинавы даже сумеют обойти россиян в турнирной таблице, так как обе команды после трех побед имеют равное количество баллов — по девять.
Ранее шведы переиграли белорусов 5:0, чехов 3:2 и французов 4:0. Между тем Австрия сегодня в третий раз проиграла — Словакии со счетом 2:4. Перед этим она уступила швейцарцам в овертайме (2:3) и России в основное время (0:7).
Едва ли найдется хоккейный эксперт, который усомнится в завтрашней победе шведов, а что будет на самом деле, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Австрия: Давид Киккерт, Давид Мадленер, Бернхард Штаркбаум.
Защитники
Швеция: Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон.
Австрия: Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Штефан Ульмер, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер, Мартин Шумниг.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Юхан Ларссон, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Австрия: Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Лукас Кайнц, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Александер Циян, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.