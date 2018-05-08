На арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) начался матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между сборными Финляндии и Норвегии.
В предшествовавших этому играх финны с одинаковым счетом громили Южную Корею и Латвию (8:1), а норвежцы ни разу не ушли с площадки после третьего периода, сначала в овертайме уступив латвийцам (2:3), а затем по буллитам одолев команду Германии (5:4).
Финляндия и Норвегия встречались и на предыдущем первенстве мира, и на Олимпийских играх в этом году. Оба раза сильнее оказывались финны (3:2 в дополнительное время и 5:1 в основное соответственно).
Окажутся ли они сильнее и на этот раз, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Финляндия: Харри Сятери, Ээро Кильпеляйнен, Вилле Хуссо.
Норвегия: Хенрик Хольм, Хенрик Хеукеланд, Ларс Хеуген.
Защитники
Финляндия: Маркус Нутиваара, Миика Койвисто, Нико Миккола, Томми Кивисте, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Норвегия: Йоханнес Йоханнесен, Кристиан Булль, Александер Бонсаксен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Стефан Эспеланд.
Нападающие
Финляндия: Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Марко Анттила, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.
Норвегия: Томас Валькве Ольсен, Кен-Андре Олимб, Андерс Бастиансен, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Матиас Треттенес, Кристиан Форсберг, Микаэль Хага, Лудвиг Хофф.