Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Норвегия (8 мая, 21:15)

На арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) начался матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между сборными Финляндии и Норвегии.

В предшествовавших этому играх финны с одинаковым счетом громили Южную Корею и Латвию (8:1), а норвежцы ни разу не ушли с площадки после третьего периода, сначала в овертайме уступив латвийцам (2:3), а затем по буллитам одолев команду Германии (5:4).

Финляндия и Норвегия встречались и на предыдущем первенстве мира, и на Олимпийских играх в этом году. Оба раза сильнее оказывались финны (3:2 в дополнительное время и 5:1 в основное соответственно).

Окажутся ли они сильнее и на этот раз, вы можете узнать на « Чемпионате ».

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