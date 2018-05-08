Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Швейцария (8 мая, 21:15)

Между хоккейными командами Чехии и Швейцарии стартовал матч чемпионата мира 2018 года. Встреча в рамках группы А проходит на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).

В предыдущих матчах мирового первенства швейцарцы одержали две победы (3:2 в овертайме над Австрией и 2:0 над Норвегией), а чехи переиграли в дополнительное время Словакию (3:2), а Швеции уступили (2:3).

Чехия и Швейцария встречались и Олимпиаде нынешнего года, первые победили 4:1, и на ЧМ-2017, выиграли вторые 2:3.

Кто выиграет сегодня, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Леонардо Дженони, Рето Берра, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие