Между хоккейными командами Чехии и Швейцарии стартовал матч чемпионата мира 2018 года. Встреча в рамках группы А проходит на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).
В предыдущих матчах мирового первенства швейцарцы одержали две победы (3:2 в овертайме над Австрией и 2:0 над Норвегией), а чехи переиграли в дополнительное время Словакию (3:2), а Швеции уступили (2:3).
Чехия и Швейцария встречались и Олимпиаде нынешнего года, первые победили 4:1, и на ЧМ-2017, выиграли вторые 2:3.
Кто выиграет сегодня, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Чехия: Доминик Граховина, Павел Францоуз, Давид Риттих.
Швейцария: Леонардо Дженони, Рето Берра, Жилль Зенн.
Защитники
Чехия: Филип Гронек, Мартин Планек, Радко Гудас, Михал Йордан, Михал Моравчик, Давид Мусил, Филип Пирохта, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак.
Швейцария: Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Дин Кукан, Йоэль Дженацци, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Нападающие
Чехия: Мартин Нечас, Робин Ганзл, Томаш Гика, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.
Швейцария: Крис Бальтисбергер, Самуэль Вальзер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Свен Андригетто, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.