Финляндия разгромила Норвегию и вернулась в лидеры группы на ЧМХ-2018 

У победителей встречи голами отметились Вели-Матти Савинайнен, Марко Анттилла, Теуво Терявяйнен, Каспери Капанен, Маркус Нутиваара, Микаэль Гранлунд и Саку Мяэналанен.
Финляндия с девятью очками вернулась в лидеры группы В, обойдя на одно очко США, а Норвегия расположилась на пятой строчке, имея в активе три очка.
Стоит отметить, что первые две игры подопечных Лаури Марьямяки завершились победами над Латвией (8:1) и Южной Кореей (8:1). Таким образом, Финляндия в трех играх турнира забросила 23 шайбы.
В следующем матче финны 9 мая сыграют с Данией, а норвежцы на следующий день встретятся с канадцами.
Напомним, чемпионат мира по хоккею 2018 года проходит с 4-го по 20-е мая в двух датских городах — Копенгаген и Хернинг.
ЧМХ-2018 Групповой этап Группа В Финляндия — Норвегия — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) Голы: 1:0 — 4' Савинайнен (Нутиваара, Ахо) 2:0 — 7' Анттила 3:0 — 21' Терявяйнен (Койвисто, Гранлунд) 4:0 — 23' Капанен (Хейсканен) 5:0 — 38' Нутиваара (Гранлунд, Рантанен) 6:0 — 39' Гранлунд (Терявяйнен, Хонка) 7:0 — 57' Мяэналанен