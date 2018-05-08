Финляндия со счетом 7:0 победила Норвегию на чемпионате мира по хоккею 2018 года, одержав третью подряд победу. Встреча в рамках группы В прошла на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания.
В первом периоде финские игроки отличились дважды, во втором четыре раза, а третий остался безголовым. Авторами шайб стали Вели-Матти Савинайнен, Марко Анттила, Теуво Терявяйнен, Каспери Капанен, Маркус Нутиваара, Микаэль Гранлунд и Саку Мяэналанен, авторами результативных передач — Себастьян Ахо, Маркус Нутиваара, Микаэль Гранлунд (дважды), Миика Койвисто, Миро Хейсканен, Микко Рантанен (дважды), Теуво Терявяйнен, Юлиус Хонка и Сакари Маннинен.
Вратарь финнов Харри Сятери отстоял игру полностью, а начинавший встречу норвежец Ларс Хеуген был заменен на Хенрика Хеукеланда перед третьим периодом.
Игроки команды Финляндии заработали три удаления, а их соперники четыре.
Одним из главных арбитров матча был россиянин Константин Оленин.