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ЧМ-2018: Финляндия — Норвегия. 7:0
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Норвегия. 7:0 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Reuters
Финляндия со счетом 7:0 победила Норвегию на чемпионате мира по хоккею 2018 года, одержав третью подряд победу. Встреча в рамках группы В прошла на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания.
В первом периоде финские игроки отличились дважды, во втором четыре раза, а третий остался безголовым. Авторами шайб стали Вели-Матти Савинайнен, Марко Анттила, Теуво Терявяйнен, Каспери Капанен, Маркус Нутиваара, Микаэль Гранлунд и Саку Мяэналанен, авторами результативных передач — Себастьян Ахо, Маркус Нутиваара, Микаэль Гранлунд (дважды), Миика Койвисто, Миро Хейсканен, Микко Рантанен (дважды), Теуво Терявяйнен, Юлиус Хонка и Сакари Маннинен.
Вратарь финнов Харри Сятери отстоял игру полностью, а начинавший встречу норвежец Ларс Хеуген был заменен на Хенрика Хеукеланда перед третьим периодом.
Игроки команды Финляндии заработали три удаления, а их соперники четыре.
Одним из главных арбитров матча был россиянин Константин Оленин.
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