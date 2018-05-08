Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Норвегия. 7:0

Финляндия со счетом 7:0 победила Норвегию на чемпионате мира по хоккею 2018 года, одержав третью подряд победу. Встреча в рамках группы В прошла на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания.

Вратарь финнов Харри Сятери отстоял игру полностью, а начинавший встречу норвежец Ларс Хеуген был заменен на Хенрика Хеукеланда перед третьим периодом.

Игроки команды Финляндии заработали три удаления, а их соперники четыре.