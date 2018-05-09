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Чемпионат мира. Чехи по буллитам обыграли швейцарцев
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Чемпионат мира. Чехи по буллитам обыграли швейцарцев 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В матче группы «А», в которой выступает сборная России, чешские хоккеисты по буллитам одержали победу над командой Швейцарии. Встреча прошла в Копенгагене и завершилась победой чехов со счетом 5:4.
В основное время в составе победителей шайбы забросили Доминик Кубалик (17-я минута), Михал Моравчик (25-я), Дмитрий Яшкин (28-я) и Михал Ржепик (35-я). У проигравших дубль сделал Нино Нидеррайтер (12-я и 28-я), еще по голу забили Грегори Хофманн (21-я) и Симон Мозер (23-я). В серии буллитов решающий бросок оказался на счету Ржепика.
В турнирной таблице чехи м четырьмя очками поднялись на четвертое место. Швейцарцы с шестью баллами располагаются на третьей строчке. Отметим, что следующий матч на турне чешская команда 10 мая проведет против сборной России.
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