Чемпионат мира. Чехи по буллитам обыграли швейцарцев

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В матче группы «А», в которой выступает сборная России, чешские хоккеисты по буллитам одержали победу над командой Швейцарии. Встреча прошла в Копенгагене и завершилась победой чехов со счетом 5:4.

В турнирной таблице чехи м четырьмя очками поднялись на четвертое место. Швейцарцы с шестью баллами располагаются на третьей строчке. Отметим, что следующий матч на турне чешская команда 10 мая проведет против сборной России.