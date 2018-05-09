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Гусев впервые принял участие в тренировке сборной
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Никита Гусев впервые принял участие в тренировке сборной России на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Никита Гусев впервые принял участие в ледовом тренировочном занятии сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2018 в Дании, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Ранее, из-за того, что нападающий не был заявлен и аккредитован на чемпионате мира, он не мог тренироваться на льду со сборной. Подопечные Ильи Воробьёва занимались в следующих сочетаниях:
Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.
«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов;
«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
«Серые»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Михеев;
«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов.
Никита Гусев выходил на лёд поочередно с «красными» и «белыми», а Никита Сошников — с «синими» и «жёлтыми».
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