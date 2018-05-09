Тренер сборной России Жамнов: из НХЛ больше никого не ждем

Журналисты поинтересовались у Жамнова, в какой форме находится Никита Гусев, заболевший перед стартом чемпионата мира. "Ему все лучше. Сегодня — первая тренировка со всеми. До этого занимался с неиграющим составом. Состояние дает нам возможность его заявить", — приводит слова тренера сборной "Спорт-экспресс".

Также он ответил на вопрос, почему тренерский штаб оставил одно место в заявке. "Решили еще посмотреть. Пока рано говорить, кого дозаявим. Из НХЛ никого не рассматриваем", — добавил специалист.

Напомним, что сборная России на чемпионате мира сыграет с командой Чехии 10 мая.