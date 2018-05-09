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Жамнов: из НХЛ больше никого не ждем
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Тренер сборной России Жамнов: из НХЛ больше никого не ждем 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов накануне матча с чешскими хоккеистами заявил, что тренерский штаб больше не рассчитывает на приезд хоккеистов из Национальной хоккейной лиги. Ранее на мировое первенство были заявлены Никита Гусев, Илья Сорокин и Никита Сошников.
Журналисты поинтересовались у Жамнова, в какой форме находится Никита Гусев, заболевший перед стартом чемпионата мира. "Ему все лучше. Сегодня — первая тренировка со всеми. До этого занимался с неиграющим составом. Состояние дает нам возможность его заявить", — приводит слова тренера сборной "Спорт-экспресс".
Также он ответил на вопрос, почему тренерский штаб оставил одно место в заявке. "Решили еще посмотреть. Пока рано говорить, кого дозаявим. Из НХЛ никого не рассматриваем", — добавил специалист.
Напомним, что сборная России на чемпионате мира сыграет с командой Чехии 10 мая.
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