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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Южная Корея (9 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Южная Корея (9 мая, 17:15) 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Reuters
На чемпионате мира по хоккею 2018 года стартовал матч Германия — Южная Корея. Состязаются хоккеисты на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).
Победа в сегодняшней встрече станет первой на турнире для любой из команд. Серебряные медалисты последней Олимпиады немцы ранее проигрывали Дании (2:3 по буллитам), Норвегии (4:5 по буллитам) и США (0:3), а ее хозяева корейцы были биты финнами (1:8), канадцами (0:10) и латышами (0:5).
Пока Южная Корея и Германия занимают последнее и предпоследнее места в группе В. Изменится ли это, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Германия: Тимо Пильмайер, Матиас Нидербергер, Никлас Тройтле.
Южная Корея: Ен Сын Ли, Мэтт Далтон, Сун Че Пак.
Защитники
Германия: Мориц Мюллер, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Деннис Зайденберг, Бернхард Эбнер, Янник Зайденберг.
Южная Корея: Хен Хо Ох, Ен Чун Со, Хен Чхоль Сон, Брайан Янг, Эрик Реган, Вон Чун Ким, Алекс Плант, Тон Ку Ли.
Нападающие
Германия: Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Марсель Мюллер, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Маркус Айзеншмид, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз, Себастьян Увира.
Южная Корея: Мин Хо Чхо, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Чин Хи Ан, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Майкл Свифт, Еун Чун Ли, Брок Радунске.
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