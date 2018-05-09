Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Южная Корея (9 мая, 17:15)

На чемпионате мира по хоккею 2018 года стартовал матч Германия — Южная Корея. Состязаются хоккеисты на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).

Победа в сегодняшней встрече станет первой на турнире для любой из команд. Серебряные медалисты последней Олимпиады немцы ранее проигрывали Дании (2:3 по буллитам), Норвегии (4:5 по буллитам) и США (0:3), а ее хозяева корейцы были биты финнами (1:8), канадцами (0:10) и латышами (0:5).

Пока Южная Корея и Германия занимают последнее и предпоследнее места в группе В. Изменится ли это, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Южная Корея: Ен Сын Ли, Мэтт Далтон , Сун Че Пак.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Мин Хо Чхо, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Чин Хи Ан, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Майкл Свифт, Еун Чун Ли, Брок Радунске.