Опрос: смотрят ли россияне ЧМ по хоккею

Большинство россиян (62 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что следят за ЧМ-2018 по хоккею, так как любят этот вид спорта.

Респондентам задали вопрос: «Вы следите за ходом чемпионата мира по хоккею?». По словам 31 процента опрошенных, они интересуются этим турниром «лишь отчасти».

Еще семь процентов респондентов не следят за ходом чемпионата вообще.

Всего в опросе приняли участие 2703 человека.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России 15 мая в заключительном матче группового этапа поспорит за первое место в группе с командой Швеции.