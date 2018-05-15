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Опрос: смотрят ли россияне ЧМ по хоккею
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Опрос: смотрят ли россияне ЧМ по хоккею 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (62 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что следят за ЧМ-2018 по хоккею, так как любят этот вид спорта.
Респондентам задали вопрос: «Вы следите за ходом чемпионата мира по хоккею?». По словам 31 процента опрошенных, они интересуются этим турниром «лишь отчасти».
Еще семь процентов респондентов не следят за ходом чемпионата вообще.
Всего в опросе приняли участие 2703 человека.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России 15 мая в заключительном матче группового этапа поспорит за первое место в группе с командой Швеции.
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