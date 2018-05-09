Кросби отказался играть на ЧМ

Хоккеист «Питтсбурга» Кросби не сыграет за сборную Канады на ЧМ в Дании

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сидни Кросби не примет участие в чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании. Об этом сообщает пресс-служба "Питтсбурга".

"Питтсбург", являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли, во вторник проиграл в овертайме в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ "Вашингтону" со счетом 1:2 (2-4 — в серии) и завершил сезон.

"Есть пара причин, ничего серьезного. Накопилась усталость за сезон, ничего особенного", — сказал Кросби, отметив, что не сыграет на чемпионате мира.

Сборная Канады выступает на чемпионате мира в группе B и занимает третье место, в трех матчах набрав семь очков. Кросби в нынешнем сезоне НХЛ в 82 матчах регулярного чемпионата набрал 89 очков (29 голов + 60 результативных передач), в плей-офф он сыграл 12 матчей и набрал 21 очко (9+12).

30-летний Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" (2009, 2016, 2017), со сборной Канады он выиграл две Олимпиады (2010, 2014), чемпионат мира (2015) и Кубок мира (2016).