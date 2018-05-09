Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Белоруссия. 5:2

Сборная Белоруссии по хоккею проиграла четвертый матч подряд на чемпионате мира 2018 года, на этот раз — команде Швейцарии со счетом 2:5. Игра в рамках группы А прошла на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).

Первый период встречи был равным — 2:2, во втором швейцарцы забили один раз, а в третьем еще дважды.

И швейцарский (Рето Берра), и белорусский ( Михаил Карнаухов ) голкиперы отстояли матч полностью.

Игроки сборной Швейцарии удалялись четыре раза (три из них — Нино Нидеррайтер), а белорусы семь.