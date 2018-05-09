Сборная Белоруссии по хоккею проиграла четвертый матч подряд на чемпионате мира 2018 года, на этот раз — команде Швейцарии со счетом 2:5. Игра в рамках группы А прошла на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).
Первый период встречи был равным — 2:2, во втором швейцарцы забили один раз, а в третьем еще дважды.
В составе победителей голами отметились Йоэль Вермин (дважды), Свен Андригетто, Энцо Корви и Тимо Майер, а передачами — Нино Нидеррайтер, Рамон Унтерзандер, Тимо Майер (дважды), Тристан Шервай, Рафаэль Диас, Свен Андригетто и Грегори Хофман.
Шайбы за Белоруссию забросили Джефф Плэтт и Александр Павлович с передач Шарля Ленгле, Романа Дюкова, Евгения Ковыршина и Александра Матерухина.
И швейцарский (Рето Берра), и белорусский (Михаил Карнаухов) голкиперы отстояли матч полностью.
Игроки сборной Швейцарии удалялись четыре раза (три из них — Нино Нидеррайтер), а белорусы семь.