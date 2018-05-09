Ещё
ЧМ-2018: Швейцария — Белоруссия. 5:2
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Белоруссия. 5:2 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная Белоруссии по хоккею проиграла четвертый матч подряд на чемпионате мира 2018 года, на этот раз — команде Швейцарии со счетом 2:5. Игра в рамках группы А прошла на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).
Первый период встречи был равным — 2:2, во втором швейцарцы забили один раз, а в третьем еще дважды.
В составе победителей голами отметились Йоэль Вермин (дважды), Свен Андригетто, Энцо Корви и Тимо Майер, а передачами — Нино Нидеррайтер, Рамон Унтерзандер, Тимо Майер (дважды), Тристан Шервай, Рафаэль Диас, Свен Андригетто и Грегори Хофман.
Шайбы за Белоруссию забросили Джефф Плэтт и Александр Павлович с передач Шарля Ленгле, Романа Дюкова, Евгения Ковыршина и Александра Матерухина.
И швейцарский (Рето Берра), и белорусский (Михаил Карнаухов) голкиперы отстояли матч полностью.
Игроки сборной Швейцарии удалялись четыре раза (три из них — Нино Нидеррайтер), а белорусы семь.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой18
Девушка игрока «Локомотива» провалила «Евровидение-2018»2
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко515
Сбежавшую Медведеву заподозрили в романе7
Домогался и насиловал: чемпиона Игр вызвали в суд12
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение