На чемпионате мира по хоккею стартовал матч одного из фаворитов турнира — сборной Финляндии. Противостоят ей на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге хозяева мирового первенства датчане.
До сих пор финны не проиграли ни одного матча, забивая соперникам не меньше семи шайб, а пропуская не более одной: встречи с Южной Кореей и Латвией закончились со счетом 8:1, а с Норвегией — 7:0.
Дания же выиграла лишь одну игру из трех — у немцев по буллитам (3:2). Проиграли датчане командам США (0:4) и Канады (1:7).
Уступят ли они и сегодня, как то прогнозируют эксперты, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Финляндия: Харри Сятери, Ээро Кильпеляйнен, Вилле Хуссо.
Защитники
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Миро Хейсканен, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Юлиус Хонка, Нико Миккола.
Дания: Николас Йенсен, Стефан Лассен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен, Йеспер Йенсен.
Нападающие
Финляндия: Сакари Маннинен, Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Янне Песонен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Теуво Терявяйнен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела.
Дания: Патрик Русселль, Патрик Бьеркстранд, Оливер Бьеркстранд, Матиас Хансен Бау, Йеспер Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Фредерик Сторм, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен, Никлас Йенсен.