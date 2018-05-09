Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Дания (9 мая, 21:15)

На чемпионате мира по хоккею стартовал матч одного из фаворитов турнира — сборной Финляндии. Противостоят ей на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге хозяева мирового первенства датчане.

До сих пор финны не проиграли ни одного матча, забивая соперникам не меньше семи шайб, а пропуская не более одной: встречи с Южной Кореей и Латвией закончились со счетом 8:1, а с Норвегией — 7:0.

Дания же выиграла лишь одну игру из трех — у немцев по буллитам (3:2). Проиграли датчане командам США (0:4) и Канады (1:7).

Уступят ли они и сегодня, как то прогнозируют эксперты, вы можете узнать на « Чемпионате ».

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