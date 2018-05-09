Один из главных конкурентов россиян в борьбе за победу на чемпионате мира по хоккею 2018 года — Канада — 10 мая в 21:15 проведет свой четвертый по счету матч. Противостоять «кленовым листьям» на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) будет команда Норвегии.
До этого канадцы разгромили Южную Корею и Данию с общим счетом 17:1, однако сами уступили по буллитам соседям по континенту сборной США (4:5).
Норвежцы же выиграли лишь однажды (у Германии по буллитам 5:4), а проиграли два раза (2:3 в овертайме Латвии и 0:7 Финляндии). Уступят они и завтра, уверены спортивные эксперты. Узнать, окажутся ли специалисты правы, вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Норвегия: Хенрик Хольм, Ларс Хеуген, Хенрик Хеукеланд.
Канада: Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер, Кертис Макэлинни.
Защитники
Норвегия: Александер Бонсаксен, Кристиан Булль, Йоханнес Йоханнесен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Стефан Эспеланд.
Канада: Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Нападающие
Норвегия: Андерс Бастиансен, Томас Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Матиас Треттенес, Кристиан Форсберг, Микаэль Хага, Лудвиг Хофф.
Канада: Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.