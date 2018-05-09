Чемпионат мира по хоккею 2018: Норвегия — Канада (10 мая, 21:15), прогноз

Один из главных конкурентов россиян в борьбе за победу на чемпионате мира по хоккею 2018 года — Канада — 10 мая в 21:15 проведет свой четвертый по счету матч. Противостоять «кленовым листьям» на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) будет команда Норвегии.

До этого канадцы разгромили Южную Корею и Данию с общим счетом 17:1, однако сами уступили по буллитам соседям по континенту сборной США (4:5).

Норвежцы же выиграли лишь однажды (у Германии по буллитам 5:4), а проиграли два раза (2:3 в овертайме Латвии и 0:7 Финляндии). Уступят они и завтра, уверены спортивные эксперты. Узнать, окажутся ли специалисты правы, вы сможете на « Чемпионате ».

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