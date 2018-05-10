Датский нападающий прокомментировал победу над финами

Нильсен: Андерсен ещё раз показал, кто лучший вратарь на чемпионате мира — 2018

Нападающий сборной Дании Франс Нильсен прокомментировал сенсационную победу над командой Финляндии (3:2) на чемпионате мира 2018 года по хоккею.

«Мы говорили до матча, что готовы играть с финнами на равных, но конечно, три очка — это удивительный результат. Это был отличный матч с нашей стороны, а Фредерик Андерсен в очередной раз показал, кто является лучшим вратарём чемпионата мира с громадным отрывом.

Этот матч доказывает, что у нас подобралась классная команда. Мы можем играть с лучшими сборными мира. Да, возможно, мы не готовы играть с самыми лучшими сборными, но вот с теми, кто чуть послабее, вполне.