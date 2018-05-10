Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится

Сборная России дозаявила двух игроков. И если по кандидатуре Никиты Гусева вопросов не было, то вокруг второго форварда были споры. За несколько часов до заявки, вроде бы, все было решено, заявляли Алексея Бывальцева , но потом изменили мнение. Никита Сошников может сыграть с краю, он достаточно жесткий, может принять и предложить силовой хоккей, возможно, лучше сыграет в обороне.

Все эти аргументы, да и решение главного тренера принимаются, он все-таки видит и чувствует команду. То, что Бывальцева нет в заявке, говорит о том, что кое-кто из нынешнего состава может сменить фланг на центр, а таких ребят в команде несколько. Если возникнут проблемы, то быстро все поменяют. Смутило только то, что не заявили Алексея Береглазова . Будут ждать до последнего, следить за состояние игроков. Вдруг травмы среди нападающих, тогда пригодится бывший форвард "Амура" . Все будет нормально — возьмем восьмого защитника. Ясно только одно, что из-за океана мы больше никого не ждем. А уже вечером в четверг мы поймем, как мы смотримся с командами выше среднего уровня.

Иван Налимов. Спортивный директор "Салавата Юлаева" Роман Беляев объяснил селекционную активность клуба этой весной. Все на словах выглядит логично. Юха Метсола может проводить по 50 матчей, и с этим можно согласиться. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе 57 раз, а после переезда на Урал у него будет гораздо больше сил, так как исключаются длительные перелеты и изматывающая смена часовых поясов. Остались в команде Андрей Кареев

Вот это немного непонятно. Оба голкипера могут заиграть в каком-нибудь клубе КХЛ, но проведут сезон в запасе, а кто-то будет редко попадать в заявку. Кроме того, сейчас уфимский клуб ищет центрального нападающего в первые два звена. Точнее, вероятно, во второе, так как первое будет иностранным. Но нужен сильный центра, так как иностранцы, как мы видели, не способны определять результат. Найти же сильного центра — это большая проблема. Беспокоит одно. Мы так и не понимаем, кто ищет игроков в клуб? Я с уважением отношусь к спортивному директору Роману Беляеву, он сильный административный работник. Но без опытного специалиста все это формирование состава, словно игра в компьютерный менеджер. Совсем не факт, что команда заиграет.

СОСТАВ "КУНЬЛУНЯ"

Но если в Уфе хотя бы делают вид, что внимательно относятся к формированию состава, то "Куньлунь" проведет какой-то совсем безумный сезон. Без задач, без концепции. Вчера контракт с клубом подписал Томаш Мертль , чьи достижения в КХЛ совсем неочевидны. Да и в прошлом году он выступал в чемпионате Чехии, а местную статистику можно даже не учитывать, если она не феноменальная. 57 очков в 50 играх — это хорошо бы звучало у нас, в АХЛ, в чемпионате Швейцарии. В Чехии это не значит ничего. Кроме того, китайский клуб взял легионеров из "Югры", а тажке Блэйка Парлеттта. В общем, мы видим перед собой "Медвешчак" в худшие годы. Даже прошлогодний состав потенциально был сильней, а этот вообще какой-то грустный.

СУЕТА ВОКРУГ ЯЗЬКОВА

В последнее время во время наших прямых эфиров в "СЭ" только и спрашивают о переходе Никиты Язькова в "Металлург" из "Ак Барса". Он нападающий, набрал в 39 матчах 9 очков и не пригодился казанскому клубу, который бы хотел его оставить, если бы пожелал. Говорят, что его зарплата будет в районе 25-30 миллионов рублей в год, а это столько же, сколько Алексей Бывальцев получит в СКА. Но последний провел отличный сезон, сыграл за сборную на Евротуре и сейчас обойме команды на чемпионате мира.

Про Никиту ничего подобного сказать нельзя. Такой контракт при такой статистике говорит о двух вещах. В Магнитогорске уже не знают, что делать, а наш рынок крайне скуден. При этом если бы мы четко соблюдали потолок зарплат и пошли на существенные изменения в лимите на легионеров, то зарплаты бы упали. Но кому-то выгодно тратить такие деньги.