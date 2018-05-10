Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится 

Сборная России дозаявила двух игроков. И если по кандидатуре Никиты Гусева вопросов не было, то вокруг второго форварда были споры. За несколько часов до заявки, вроде бы, все было решено, заявляли Алексея Бывальцева, но потом изменили мнение. Никита Сошников может сыграть с краю, он достаточно жесткий, может принять и предложить силовой хоккей, возможно, лучше сыграет в обороне.
Все эти аргументы, да и решение главного тренера принимаются, он все-таки видит и чувствует команду. То, что Бывальцева нет в заявке, говорит о том, что кое-кто из нынешнего состава может сменить фланг на центр, а таких ребят в команде несколько. Если возникнут проблемы, то быстро все поменяют. Смутило только то, что не заявили Алексея Береглазова. Будут ждать до последнего, следить за состояние игроков. Вдруг травмы среди нападающих, тогда пригодится бывший форвард "Амура". Все будет нормально — возьмем восьмого защитника. Ясно только одно, что из-за океана мы больше никого не ждем. А уже вечером в четверг мы поймем, как мы смотримся с командами выше среднего уровня.
Спортивный директор "Салавата Юлаева" Роман Беляев объяснил селекционную активность клуба этой весной. Все на словах выглядит логично. Юха Метсола может проводить по 50 матчей, и с этим можно согласиться. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе 57 раз, а после переезда на Урал у него будет гораздо больше сил, так как исключаются длительные перелеты и изматывающая смена часовых поясов. Остались в команде Андрей Кареев и Иван Налимов.
Вот это немного непонятно. Оба голкипера могут заиграть в каком-нибудь клубе КХЛ, но проведут сезон в запасе, а кто-то будет редко попадать в заявку. Кроме того, сейчас уфимский клуб ищет центрального нападающего в первые два звена. Точнее, вероятно, во второе, так как первое будет иностранным. Но нужен сильный центра, так как иностранцы, как мы видели, не способны определять результат. Найти же сильного центра — это большая проблема. Беспокоит одно. Мы так и не понимаем, кто ищет игроков в клуб? Я с уважением отношусь к спортивному директору Роману Беляеву, он сильный административный работник. Но без опытного специалиста все это формирование состава, словно игра в компьютерный менеджер. Совсем не факт, что команда заиграет.
СОСТАВ "КУНЬЛУНЯ"
Но если в Уфе хотя бы делают вид, что внимательно относятся к формированию состава, то "Куньлунь" проведет какой-то совсем безумный сезон. Без задач, без концепции. Вчера контракт с клубом подписал Томаш Мертль, чьи достижения в КХЛ совсем неочевидны. Да и в прошлом году он выступал в чемпионате Чехии, а местную статистику можно даже не учитывать, если она не феноменальная. 57 очков в 50 играх — это хорошо бы звучало у нас, в АХЛ, в чемпионате Швейцарии. В Чехии это не значит ничего. Кроме того, китайский клуб взял легионеров из "Югры", а тажке Блэйка Парлеттта. В общем, мы видим перед собой "Медвешчак" в худшие годы. Даже прошлогодний состав потенциально был сильней, а этот вообще какой-то грустный.
СУЕТА ВОКРУГ ЯЗЬКОВА
В последнее время во время наших прямых эфиров в "СЭ" только и спрашивают о переходе Никиты Язькова в "Металлург" из "Ак Барса". Он нападающий, набрал в 39 матчах 9 очков и не пригодился казанскому клубу, который бы хотел его оставить, если бы пожелал. Говорят, что его зарплата будет в районе 25-30 миллионов рублей в год, а это столько же, сколько Алексей Бывальцев получит в СКА. Но последний провел отличный сезон, сыграл за сборную на Евротуре и сейчас обойме команды на чемпионате мира.
Про Никиту ничего подобного сказать нельзя. Такой контракт при такой статистике говорит о двух вещах. В Магнитогорске уже не знают, что делать, а наш рынок крайне скуден. При этом если бы мы четко соблюдали потолок зарплат и пошли на существенные изменения в лимите на легионеров, то зарплаты бы упали. Но кому-то выгодно тратить такие деньги.