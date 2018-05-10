Игры закончились: Чехия даст бой России

Давид Крейчи. У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет встреча с командой Чехии, которая в предыдущих играх проявила характер, одержав две победы — в овертайме и по буллитам. Накануне матча к «Красной машине» присоединился автор важнейшей шайбы в финале Олимпиады-2018 Никита Гусев , поправившийся после болезни, а в состав чехов влились нападающие из НХЛ Давид Пастрняк

Сборная России по хоккею, наконец, встретится с серьезным соперником на чемпионате мира — 2018 — командой Чехии. Любопытно, что первый достойный оппонент встретился подопечным Ильи Воробьева лишь в четвертом туре, а до этого команда проводила что-то вроде тренировок с повышенными нагрузками.

Матчи с Францией, Австрией и Белоруссией завершились с общим счетом 20:0 в пользу «Красной машины», что совсем неудивительно.

Все эти коллективы являются аутсайдерами группы А и на мировом форуме борются не за выход из группы, а за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Более того, эти команды сами прекрасно понимают, какая огромная пропасть в классе разделяет их и сборную России, и потому даже позволяли себе выставлять запасных вратарей на матчи с «Красной машиной» — видимо, чтобы не сбивать с настроя основных голкиперов семью пропущенными шайбами.

Это еще больше облегчало задачу отечественной дружины и, конечно, ни в коей мере не способствовало тому, чтобы игроки заметили у себя какие-то слабые стороны, над которыми стоило бы поработать в преддверии встреч с серьезными соперниками.

Тем не менее положительный эффект от трех разгромных побед подряд, конечно же, есть. Во-первых, это уверенное лидерство в группе А с девятью очками.

Столько же баллов в активе сборной Швеции, однако разница заброшенных и пропущенных шайб у скандинавов 12-2, и по этому показателю они явно проигрывают России (20:0).

Во-вторых, подопечные Ильи Воробьева сумели отойти психологически от двух предыдущих турниров — Чешских и Шведских игр в рамках Еврохоккейтура, которые завершились полным провалом.

Национальная команда тогда потерпела поражения во всех встречах, кроме последней, когда им удалось одолеть, что любопытно, именно чехов.

Теперь «Красная машина» подходит к своему первому серьезному матчу на ЧМ в бодром настроении и явно вдохновленная недавним празднованием Дня Победы.

Кроме того, состав сборной России пополнил сильный нападающий петербургского СКА Никита Гусев, до этого лечившийся от болезни. Игрок, забросивший важнейшую шайбу в финале Олимпиады-2018, был внесен в заявку на турнир только 9 мая и пока что занимается отдельно от команды вместе с нападающим Никитой Сошниковым и вратарем Ильей Сорокиным , которые оказались в такой же ситуации.

На данный момент сложно предположить, в каком именно звене Гусев начнет свое выступление на мировом форуме. Первые звенья «Красной машины» пока не давали поводов усомниться в себе.

В заявке сборной осталось свободным одно место, и тренерский штаб планирует использовать его только в случае травмы кого-то из игроков. Таким образом, больше никаких усилений состава не предполагается.

Что касается соперника «Красной машины» Чехии, то на данный момент эта команда идет на четвертом месте в группе А и еще не одержала ни одной победы в основное время. Сборную Швейцарии она обыграла по буллитам (5:4), а Словакию одолела в овертайме (3:2). После этих натужных побед чехи выдохлись и в матче с шведами потерпели поражение (2:3).

Судя по всему, подопечных Йозефа Яндача ожидает борьба за четвертую строчку группы — последнюю, которая позволяет выйти в плей-офф турнира.

Впрочем, чехов ожидает серьезное подкрепление из НХЛ в виде нападающих Давида Пастрняка и Давида Крейчи, которые вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли со своим «Бостон Брюинз» и теперь могут спокойно принять участие в чемпионате мира.

Возможно, с этими мастерами в атаке сборная перестанет вымучивать победы на везении и характере и сможет дать еще более серьезный отпор «Красной машине». Хотя наставник чехов Яндач подчеркнул, что участие Пастрняка и Крейчи в матче с Россией еще под вопросом.

«Мы плотно разбирали чехов. Смотрели, как команда действовала тактически, — приводит слова старшего тренера «Красной машины» Алексея Жамнова официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). — Завтра будет тяжелая игра, слабых соперников не осталось. Матчи с Чехией всегда тяжелые, поэтому мы настраиваемся на сложный матч».

«Нам понравилась игра голкипера Давида Риттиха в игре с Россией на этапе Евротура. Соперник знает его не так хорошо, как Павла Францоуза», — отметил ассистент главного тренера сборной Чехии Иржи Калоус.