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Путин сыграл в хоккей в Сочи
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Путин сыграл в хоккей в Сочи 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в Сочи на площадке ледового дворца "Большой" 10 мая. Об этом сообщает ТАСС.
В состав команды президента "Легенды хоккея" вошли министр обороны России Сергей Шойгу, а также прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский и Павел Буре. Вратарем стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Соперниками команды Путина стал игроки сборной Ночной хоккейной лиги. В нее вошли хоккеисты коллектива "Флагман" из Ленинградской области, губернатор Московской области Андрей Воробьев и безнесмен Владимир Потанин.
По окончании встречи Владимир Путин подчеркнул, что проведение подобных мероприятий мотивирует молодых спортсменов вести здоровый образ жизни.
"Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни — и это замечательный, отличный, по-настоящему весомый вклад в здоровье нации", — заявил глава государства.
Ранее сообщалось, что Путин отказался играть в хоккей в день инаугурации.
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Комментарии2  Ещё 28 источников 
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