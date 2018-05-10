Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Австрия (11 мая, 17:15), прогноз

Завтра, 11 мая, французы и австрийцы сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра пройдет в 17:15 по московскому времени на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).

Сборная Австрии провела уже четыре матча на турнире, проиграв каждый из них: по 0:7 командам России и Швеции, 2:4 — Словакии и 2:3 — Швейцарии в овертайме.

Французская сборная в момент написания новости лишь играет свой четвертый матч. В трех предыдущих французы также уступили с крупным счетом россиянам (0:7) и шведам (0:4), но обыграли команду Белоруссии (6:2).

Спортивные эксперты затрудняются выбрать очевидного фаворита завтрашней встречи, склоняясь все же на сторону австрийцев.

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