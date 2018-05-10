Завтра, 11 мая, французы и австрийцы сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра пройдет в 17:15 по московскому времени на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).
Сборная Австрии провела уже четыре матча на турнире, проиграв каждый из них: по 0:7 командам России и Швеции, 2:4 — Словакии и 2:3 — Швейцарии в овертайме.
Французская сборная в момент написания новости лишь играет свой четвертый матч. В трех предыдущих французы также уступили с крупным счетом россиянам (0:7) и шведам (0:4), но обыграли команду Белоруссии (6:2).
Спортивные эксперты затрудняются выбрать очевидного фаворита завтрашней встречи, склоняясь все же на сторону австрийцев.
Проследить за ходом матча вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Франция: Флорьян Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Юленен.
Австрия: Давид Киккерт, Давид Мадленер, Бернхард Штаркбаум.
Защитники
Франция: Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей.
Австрия: Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Штефан Ульмер, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер, Мартин Шумниг.
Нападающие
Франция: Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери.
Австрия: Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.