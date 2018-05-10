США сломили Латвию в овертайме

Сборная США по хоккею победила Латвию на чемпионате мира 2018 года. Игра на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) завершилась со счетом 3:2, а победную шайбу американцы забросили в дополнительное время.
В первом и втором периодах встречи команды обменивались голами, а третий обошелся без них. Голы в составе победителей забили Крис Крайдер, Колин Уайт и Кэм Аткинсон, в стане проигравших — Увис Балинскис и Андрис Джериньш.
Результативными передачами отметились американцы Алекс Дебринкэт (дважды), Дилан Ларкин, Патрик Кейн (дважды) и Джонни Годро. Латыши, ассистировавшие партнерам, — это Теодор Блюгерс, Рихард Букартс, Микс Индрашис и Роберт Букартс.
Вратари обеих сборных, Кейт Кинкейд (США) и Элвис Мерзликин (Латвия), провели полностью и основное, и дополнительное время, которое продлилось лишь 1,23 минут.
Американцы были удалены со льда шесть раз, а прибалты — восемь. Решения об этом принимал в том числе россиянин Константин Оленин, бывший одним из двух главных судей матча.