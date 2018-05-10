США сломили Латвию в овертайме

Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Латвия. 3:2 ОТ

Сборная США по хоккею победила Латвию на чемпионате мира 2018 года. Игра на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) завершилась со счетом 3:2, а победную шайбу американцы забросили в дополнительное время.